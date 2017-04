Les dirigeants de la WTA sont en quête de personnalités charismatiques. Alors qu’ils se réjouissaient du retour de Maria Sharapova, ils pleurent la grossesse de Serena Williams.

L’Américaine, qui occupe toujours la première place mondiale, n’a pas encore tapé dans sa dernière balle. A Vancouver, elle a rassuré ses fans : "Et je veux absolument revenir", a lancé la future maman en septembre, le même mois que celui de ses 36 ans.

"Mon bébé sera dans les tribunes pour m’encourager sans trop pleurer", soulignait la lauréate de l’Open d’Australie alors qu’elle participait à la conférence TED à Vancouver.

En un an, la vie de la championne aura connu de grands bouleversements sur le plan privé. En décembre, elle officialisait ses fiançailles avec Alexis Ohanian, le co-fondateur du site Reddit. Neuf mois plus tard, elle découvrira les joies de la maternité.

À en croire son entourage, elle entend encore effacer le record de titres du Grand Chelem détenu par l’Australienne Margaret Court (24). L’Américaine en détient pour l’instant 23, un de plus que l’Allemande Steffi Graff.

En annonçant sa grossesse, l’Américaine a conscience d’avoir provoqué une secousse sismique au moment où la saison sur terre battue démarrait. Elle a reconnu que son Snapchat était parti par erreur.

"En fait il s’agis­sait d’un acci­dent. J’étais en vacances, je prenais du temps pour moi-même." Elle ne s’était pas rendu compte qu’elle avait posté la photo qui a fait le tour du monde en un clic.

"Je ne l’avais pas dit à beau­coup de monde, pour être honnête. Je gardais ça pour moi. Sur les réseaux sociaux, vous appuyez sur le mauvais bouton… et 30 minutes plus tard j’avais quatre appels en absence et je me suis dit ‘C’est bizarre’. Chaque semaine j’ai juste pris une photo."

"Cet accident", elle ne le vit pas comme une catastrophe. Elle avait prévu d’officialiser la bonne nouvelle dans le courant de la semaine. "J’allais juste attendre cinq ou six jours de plus."

Sacrée Serena, toujours première sur la balle pour faire le buzz.





Clijsters : "Je n’avais pas planifié mon retour"

Maman de trois enfants, Kim Clijsters avait émerveillé le monde lors de son dernier titre à l’US Open lorsque sa fille l’avait rejointe lors de la cérémonie des trophées. Elle a prouvé que joueuse et maman n’étaient pas deux fonctions incompatibles. "Serena a déjà connu la joie de remporter tous les trophées sur le circuit. Le prochain chapitre de sa vie s’annonce encore plus intense. Pour moi, il était incroyable. Être maman, c’est la vraie vie" , a raconté la Limbourgeoise sur la BBC. Serena a déjà décidé de revenir après l’accouchement. Pour Clijsters, la situation était différente. "Au fil des premiers mois de vie de Jada, j’y ai songé de plus en plus. Je n’avais pas planifié mon retour. Avec le recul, je suis contente d’avoir pris le temps de profiter de ma maternité et de mon mariage. Je voulais vraiment que tout se passe ainsi."