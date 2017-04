Charleroi a retrouvé ses valeurs et la confiance. Samedi, face à Zulte Waregem, la victoire acquise dans le Felice Time a permis aux Zèbres de souffler. Leurs PO1 sont désormais lancés, au moment de se déplacer à Anderlecht. "On a prouvé face à Zulte qu’on était mieux ", avouait Felice Mazzù. "La victoire fait du bien pour plusieurs raisons : cela faisait un petit temps que cela ne nous était plus arrivé et l’un de nos attaquants a marqué. Et sur le plan psychologique, la quatrième place est importante."

Jeudi soir, après la confrontation face aux Mauves, on sera à mi-playoffs. "Ce sera le moment de faire un premier bilan, même s’il restera cinq matchs."

mais d’abord, il y a ce déplacement chez le leader. "On a éliminé Anderlecht en Coupe, cette équipe nous a battus deux fois en championnat, mais le RSCA d’aujourd’hui n’est pas celui que nous avions affronté. Anderlecht file tout doucement vers le titre. Je pense qu’il sera champion. L’équipe a un bloc bien en place et d’excellentes individualités. En fait, ce jeudi, on pourrait dire que c’est Charerloi qui va à Manchester. Dans le contenu, dans l’intensité, dans les cojones, on doit essayer de réaliser une prestation similaire à celle des Mauves à Old Trafford."

Le tout, sans complexe. "En football, la première chose est d’abord de croire en soi. On doit se lâcher complètement."