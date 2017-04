Les travaux préparatoires au chantier de réaménagement de la chaussée d’Ixelles vont débuter le mardi 2 mai.

Dès la semaine prochaine, Vivaqua et Sibelga vont procéder à la rénovation des réseaux d’égouttage et d’approvisionnement en eau et électricité. Les travaux sur la chaussée d’Ixelles se dérouleront en plusieurs phases. À l’issue de ceux-ci, Bruxelles Mobilité procédera à la rénovation de la chaussée jusqu'en avril 2018.

La première phase des travaux concernera le tronçon compris entre la rue Mercelis et la rue de la Paix. Du 2 au 15 mai, la circulation sur la chaussée d’Ixelles sera mise en sens unique en direction de la Porte de Namur. À partir du 16 mai, la circulation sera totalement interdite pour les voitures et les bus de la ligne 71.

Une déviation pour les bus 71 et 54 a été mise en place, en accord avec la commune d'Ixelles et la Stib, avec l'objectif de rester le plus proche possible des zones normalement desservies par ces lignes de bus.

Les bus de la ligne 71 vers De Brouckère seront déviés depuis la place Flagey via la rue Malibran, la rue du Trône et la chaussée de Wavre jusqu’à la Porte de Namur. Les bus de la ligne 71 en direction de Delta seront eux déviés depuis la Porte de Namur par l’avenue Marnix, la rue du Luxembourg et l’itinéraire de la ligne de bus 38 jusqu’à la place Flagey.

Afin de minimiser au maximum l’impact de ces déviations sur les voyageurs, tous les autres arrêts rencontrés seront également desservis par les bus de la ligne 71 et deux arrêts supplémentaires ont été implantés dans la chaussée de Wavre.

Les bus de la ligne 54 seront, quant à eux, déviés depuis la rue du Bailli et passeront par l’avenue Louise et la place Louise, sans desservir la Porte de Namur.

Ce plan de déviation a été concerté avec les communes et les zones de police concernées. Celui-ci a été approuvé en commission de coordination des chantiers mercredi dernier. "Comme désormais tous les grands chantiers régionaux, la rénovation de la chaussée d’Ixelles sera encadrée par un ombudsman", fait savoir le ministre bruxellois des Travaux publics Pascal Smet (SPA). Les magasins de la chaussée d'Ixelles resteront accessibles durant toute la durée des travaux.





Pour rappel, le plan de réaménagement de la chaussée d’Ixelles prévoit notamment de restreindre le trafic automobile. La circulation de transit sera donc exclue du lundi au samedi entre 7h et 19h. L’axe sera donc réservé aux promeneurs, cyclistes, taxis et aux bus de la Stib.