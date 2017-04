Dans une campagne pour "Paris je t'aime", le parfum d'Yves Saint Laurent, une jeune mannequin irradie. Elle est désormais connue bien au-delà des frontières françaises !





Les réseaux sociaux se prêtent vraiment bien à la nostalgie. On poste des photos qui ont la beauté des jours d'avant avec une légende pleine de gratitude et d'émotion et hop, les likes arrivent !

Cristina Cordula vient ainsi de publier une photo d'elle alors jeune modèle inconnue posant pour la campagne YSL pour le parfum "Paris je t'aime".

C'était il y a plus de 30 ans et la publicité avait fait le tour du monde ! On y voit un couple enlacé prêt à s'embrasser.

En légende, la célèbre Brésilienne devenue animatrice des "Reines du shopping" raconte toute l'importance de cette photo. Et nous, on trouve qu'elle n'a pas beaucoup changé !