Il y a une semaine, Kate et William étaient invités sur les ondes de BBC Radio 1. L'occasion pour le couple princier de livrer quelques petits secrets à propos du quotidien de leurs enfants. Et comme n'importe quels parents, ils sont confrontés aux doutes, aux joies, aux colères, aux choix.

Si les parents de George et Charlotte misent beaucoup sur l'éducation positive, le calme, l'écoute, et la patience, ils connaissent les mêmes difficultés que les familles traditionnelles : les humeurs et les colères des enfants. Alors pour calmer son fils de bientôt 4 ans, Kate Middleton a une astuce, révélée par Gala la semaine dernière. La Duchesse de Cambridge n'hésite pas à se rouler au sol en criant pour montrer à George combien il est ridicule. Une technique qui amuse beaucoup le petit garçon qui finit par se tranquilliser.

A l'antenne de la BBC, Kate et William ont expliqué l'importance des moments télé pour le prince George. "George est très en colère si vous ne faites pas preuve d'intérêt envers les personnages. Vous devez faire semblant que vous êtes vraiment intéressé", raconte l'héritier de la couronne qui est impressionné par le nombre de programmes destinés aux enfants. Cela dit, son fils affiche sa préférence pour "Sam le pompier". Quant à Charlotte, elle est fan du dessin animé "Peppa Pig". Et que regardent leurs parents ? Le duc et la duchesse de Cambridge ont l'habitude de se commander leur plat au curry préféré pour visionner leurs séries préférées : "Homeland" et "Game of Thrones".

Et lorsqu'il s'agit d'offrir un cadeau à leur arrière grand-mère, on peut compter sur les enfants ! A 91 ans, il devient difficile pour le prince William de trouver le cadeau original pour la reine Elizabeth II. George et Charlotte ont plein d'idées et concoctent aisément ces quelques présents. D'après Kate, ils sont assez doués pour cela. Et leur papa ajoute d'ailleurs que son fils est adroit pour les arts et l'artisanat.