Non Ikea n'a pas porté plainte pour la ressemblance frappante. Que du contraire, c'est l'occasion de réaliser un bon coup de pub et de montrer que la chaîne suédoise a de l'humour.

Car depuis quelques jours, on ne parle que de cela sur les réseaux sociaux. Le dernier "it bag" Balenciaga, le "Carry Shoopper L", ressemble étrangement au fameux sac bleu Ikea qui permet d'y engouffrer des tas d'articles le temps d'un bref passage au magasin. Même couleur, même forme, même dimension ! Sauf que l'un coûte 80 cents et l'autre 1695 euros. Alors que la toile se moquait de la nouvelle création de luxe, Ikea ne réagissait toujours pas. Cette fois, ça y est et c'est plutôt drôle...





Lundi, la chaîne d'ameublement suédoise a posté sur Facebook la photo d'une jeune femme avec le fameux cabas bleu Ikea et ce commentaire : "C'est le "it bag de la saison". Parfois c'est super simple de rester tendance. En tout cas chez nous l'original, c'est 1.694 euros moins cher. Sac Frakta: 0,80 euros".





Un bon coup de pub

Mais Ikea ne s'arrête pas là. C'est aussi l'occasion de faire parler de la marque. Du coup, pourquoi ne pas distiller au passage quelques petits conseils pour reconnaître l'authenticité de son sac bleu : "1) Remuez-le. S'il fait du bruit, c'est le vrai. 2) Multifonctionnel. Il peut transporter un équipement de hockey, des briques et même de l’eau. 3) Jetez-le dans la saleté. Un vrai sac Frakta se nettoie facilement avec un jet d’eau quand il est sale. 4) Le prix. 0.80 euros seulement ", peut-on lire sur la publicité.





Souvenez-vous la folie du sac Tati...

Ce n'est pas la première fois qu'une marque de luxe profite du succès de produits ultra populaires. Côté accessoire, le fameux sac en toile Tati avait inspiré Marc Jacobs pour un défilé Louis Vuitton, mais aussi l'enseigne Céline qui avait reproduit son imprimé dans ses tissus.