Alors qu'ils étaient en train de regarder l'animation Pirates des Caraïbes à Disneyland en Californie, les spectateurs ont eu la surprise de voir débarquer Johnny Depp sous les traits de Jack Sparrow. Le pirate à la gestuelle inimitable a en effet fait le show devant son public.

Un coup de com' avant la sortie du cinquième volet de la saga La vengeance de Salazar qui aura eu le mérite de rendre quelques fans heureux.

Six ans après le dernier film, les pirates sont de retour puisque l'un des plus grands ennemis de Jack Sparrow, le capitaine Salazar, s'est échappé du triangle des Bermudes pour se venger. L'on y retrouvera également Orlando Bloom et Keira Knightley qui reprendront leur rôle de Will Turner et Elizabeth Swann ainsi que de nouveaux ennemis dont le plus dangereux, le capitaine Salazar, sera incarné par Javier Bardem.