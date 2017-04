"Espèce de con ! Cours plus vite pour faire le point ou rend-moi mes 2500 € ! Sale mer..." Et dans une seconde missive: "Bordel... Arrête le tennis, va pêcher !" Bref, de la grande littérature qui selon ce qui est donné à voir sur le compte même de Karlovic proviendrait du compte de Benito Raman.

Contactée par nos soins, la direction du Standard épouse la thèse du joueur et de son entourage. Ce n'est pas lui qui a envoyé ces lignes. Et sur le site flamand HNL.be, on peut y lire la défense suivante... "Benito a lui aussi vu passer ce message sur Internet. Il n'a rien à voir avec cela. Quelqu'un s'est fait passer pour lui et a envoyé le message vers Karlovic. Ce ne serait pas la première fois qu'une telle chose se produit. Il est vrai que Benito est inscrit sur différents sites de paris depuis quelques années. Nous n'allons pas introduire de plainte. C'est perdu d'avance de toute façon..."

Une version à laquelle il faut s'en tenir pour le moment.